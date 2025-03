Siemens: projet de centre de R&D au Canada information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 15:07









(CercleFinance.com) - Siemens annonce qu'il investira 150 millions de dollars canadiens (environ 97 millions d'euros) sur cinq ans pour établir un centre mondial de recherche et développement (R&D) en technologies de fabrication d'IA pour la production de batteries au Canada.



Le nouveau centre de R&D, situé initialement au siège social de Siemens Canada à Oakville, ainsi qu'à Toronto et à Kitchener-Waterloo, en Ontario, doit permettre de faire progresser l'écosystème canadien de batteries et de véhicules électriques (VE).



Il s'appuiera sur l'expertise de Siemens en IA, edge computing, vision industrielle, jumeaux numériques, et cybersécurité pour stimuler l'innovation et l'efficacité dans la production de batteries, tout en favoriser la collaboration avec l'enseignement supérieur et les fabricants.





Valeurs associées SIEMENS 210,750 EUR XETRA -2,43%