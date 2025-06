Siemens: présente la locomotive Charger B+AC information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility présente la prochaine génération de locomotive de transport de passagers: la Charger B+AC.



La Siemens Charger B+AC est la première locomotive de passagers alimentée par batterie électrique en Amérique du Nord. Elle a été fabriquée aux États-Unis pour le marché nord-américain.



Les locomotives Charger B+AC sont conçues pour alimenter des trains jusqu'à 125 mph sous caténaire et sur batterie jusqu'à 100 miles, en fonction de la configuration du train et des caractéristiques de l'itinéraire.



' L'élargissement de notre gamme avec le Charger B+AC souligne notre volonté à fournir les meilleures solutions de propulsion pour chaque besoin du client ', a déclaré Andre Rodenbeck, DG du matériel roulant chez Siemens Mobility.



' Avec une gamme croissante de technologies de propulsion par batterie, à hydrogène et hybride, nous donnons aux opérateurs les moyens de réaliser des investissements efficaces, durables et tournés vers l'avenir, soutenus par des plateformes fiables et des décennies d'expertise ferroviaire. '





