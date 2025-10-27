Siemens plaide pour renforcer les investissements dans les réseaux électriques et l'IA
Siemens publie son étude Infrastructure Transition Monitor 2025, menée auprès de 1400 dirigeants et responsables publics dans 19 pays. L'enquête révèle un basculement des priorités : la sécurité énergétique supplante désormais la coopération climatique comme principal moteur de la transition énergétique.
La résilience des systèmes énergétiques est jugée priorité absolue par les gouvernements. Siemens plaide pour un accroissement des investissements dans la modernisation des réseaux, la digitalisation et l'intelligence artificielle (IA), afin de renforcer la stabilité et l'indépendance énergétique.
Selon l'étude, seuls 37% des dirigeants pensent atteindre leurs objectifs de décarbonation d'ici 2030 (contre 44% en 2023), tandis que 57% anticipent une hausse des investissements fossiles.
L'IA est perçue comme un levier majeur : 66% des répondants estiment qu'elle renforce la résilience des infrastructures critiques et 59% qu'elle contribue à la décarbonation des opérations.
