 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 232,34
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Siemens plaide pour renforcer les investissements dans les réseaux électriques et l'IA
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 10:47






Siemens publie son étude Infrastructure Transition Monitor 2025, menée auprès de 1400 dirigeants et responsables publics dans 19 pays. L'enquête révèle un basculement des priorités : la sécurité énergétique supplante désormais la coopération climatique comme principal moteur de la transition énergétique.

La résilience des systèmes énergétiques est jugée priorité absolue par les gouvernements. Siemens plaide pour un accroissement des investissements dans la modernisation des réseaux, la digitalisation et l'intelligence artificielle (IA), afin de renforcer la stabilité et l'indépendance énergétique.

Selon l'étude, seuls 37% des dirigeants pensent atteindre leurs objectifs de décarbonation d'ici 2030 (contre 44% en 2023), tandis que 57% anticipent une hausse des investissements fossiles.

L'IA est perçue comme un levier majeur : 66% des répondants estiment qu'elle renforce la résilience des infrastructures critiques et 59% qu'elle contribue à la décarbonation des opérations.











Valeurs associées

SIEMENS
245,300 EUR XETRA +0,70%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank