Siemens: optimise la flotte électrique d'Unibuss

(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure annonce avoir conclu un contrat avec Unibuss, l'un des principaux opérateurs de bus de la région du Grand Oslo, pour la fourniture de sa solution Depot360 Managed Services afin d'assurer l'optimisation des opérations de sa flotte et de son infrastructure de recharge.



Les services gérés Depot360 de Siemens optimisent la charge et garantissent des opérations stables pour les flottes de bus électriques d'Unibuss dans deux dépôts.



Faisant partie de Siemens Xcelerator, la solution alimentée par l'IA répond aux défis de l'exploitation de grandes flottes de véhicules électriques, en particulier dans des conditions hivernales difficiles.



Elle permet de prendre des décisions fondées sur des données afin de réduire les coûts énergétiques, de diminuer le coût par kilomètre et d'augmenter les taux d'achèvement des itinéraires.



Le contrat marque le premier client Depot360 en Norvège.



' Avec ce contrat nous pouvons améliorer l'efficacité de nos opérations en optimisant la charge, en réduisant les coûts énergétiques et en améliorant les taux d'achèvement des itinéraires ', déclare Henrik Anderberg, directeur technique d'Unibuss.



' Nous sommes impatients de démontrer comment notre plateforme axée sur les données et notre système de gestion de l'information peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie de nos clients. ', souligne Alan White, responsable des plates-formes de transport émergentes chez Siemens Smart Infrastructure.





