Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: objectifs alignés sur la norme SBTi Net-Zero information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - Siemens annonce la confirmation de ses objectifs actualisés de réduction des émissions par l'initiative Science Based Targets (SBTi).



Les objectifs à court et à long terme de Siemens sont désormais alignés sur la norme SBTi Net-Zero pour les objectifs de portée 1, 2 et 3 pour 2030 et 2050.



La norme SBTi Net-Zero est le principal cadre mondial pour la définition d'objectifs nets zéro des entreprises en accord avec la science du climat.



Cette confirmation par la SBTi valide l'approche scientifique de Siemens en matière de zéro émission nette, qui est entièrement conforme à l'Accord de Paris.



' L'obtention de la validation de la norme Net-Zero du SBTi témoigne de notre engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de notre rôle de chef de file dans l'évolution de l'industrie vers un avenir net zéro ' a déclaré Eva Riesenhuber, responsable mondiale du développement durable chez Siemens AG.





Valeurs associées SIEMENS 169,92 EUR XETRA +2,53%