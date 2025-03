Siemens: nouvelle responsable M&A information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - Siemens fait part de la nomination de Dagmar Mundani comme responsable de la fonction fusions et acquisitions (M&A), à partir du 1er juin prochain. Elle succèdera alors à Karl-Heinz Seibert qui prendra sa retraite le 1er juillet suivant.



'Dagmar Mundani apportera une contribution majeure pour renforcer encore Siemens dans les domaines et les régions à forte croissance grâce à des acquisitions stratégiques', estime Roland Busch, le CEO du groupe industriel allemand.



Dagmar Mundani occupe actuellement le poste d'avocate générale de Siemens Healthineers, responsable à ce titre de sa fonction juridique, conformité, contrôle des exportations et douanes, une équipe regroupant environ 500 personnes de 41 pays.





Valeurs associées SIEMENS 221,500 EUR XETRA -1,34%