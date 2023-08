Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: nouvel équipement de surveillance du réseau information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 12:11









(CercleFinance.com) - Siemens annonce le lancement d'équipements de surveillance de nouvelle génération, SIRIUS 3UG5, afin de contrôler la stabilité et la qualité du réseau électrique.



Les relais de surveillance de réseau sont utilisés dans des domaines critiques tels que les hôpitaux ou l'industrie de transformation, qui nécessitent une alimentation électrique de haute qualité et sécurisée.



'Les nouveaux relais de surveillance de ligne SIRIUS 3UG5 offrent une protection maximale pour les machines et équipements mobiles ou en cas de réseaux instables', indique Siemens.



Les relais surveillent l'ordre des phases, la fréquence, l'asymétrie de phase ainsi que la sous-tension ou la surtension.



Par rapport à la norme de l'industrie, la nouvelle série SIRIUS 3UG5 peut fonctionner sur une plage de fréquences beaucoup plus large - de 15 à 70 Hertz (Hz).





