Siemens: nouveau responsable des Relations Médias Globales

(CercleFinance.com) - Siemens AG annonce la nomination de Simon Krause comme Responsable des Relations Médias Globales et de la Communication Exécutive chez Siemens AG à compter du 1er octobre.



Simon Krause sera chargé des relations médias internationales et de la coordination de la communication des dirigeants, sous la direction de Lynette Jackson, Directrice de la Communication de Siemens.



Siemens précise que Simon Krause à rejoint le groupe en 2021 après avoir notamment travaillé chez Daimler AG et auprès de la Confédération des Associations d'Employeurs Allemands.







