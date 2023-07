Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: nouveau laboratoire de test à Erlangen information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 11:44









(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir ouvert un nouveau laboratoire de test pour les technologies de connectivité industrielle sur son site d'Erlangen (Allemagne).



Intégré au Siemens Technology Center, ce laboratoire offre 300 m2 d'espace pour des tests approfondis de toute solution de connectivité dans les environnements industriels : WLAN industriel, 5G, systèmes de localisation en temps réel (RTLS) et identification par radiofréquence (RFID).



'Le laboratoire de connectivité industrielle offre à nos clients le grand avantage de pouvoir combiner différentes technologies de connectivité et de les tester avec nous dans des conditions industrielles', explique Axel Lorenz, en charge du Process Automation chez Siemens.



En outre, le laboratoire sert également d'environnement de formation et d'éducation et est utilisé pour les tests technologiques internes de Siemens.





