Siemens: MEDWAY Belgium commande 15 locomotives Vectron MS information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 14:32

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce avoir reçu une commande de MEDWAY Belgium NV, filiale de MSC, pour 15 locomotives Vectron MS, destinées au transport transfrontalier de marchandises en Europe ainsi qu'au transport de conteneurs par bateau dans la desserte de l'arrière-pays oriental d'Anvers.



' Avec leur fiabilité et leur flexibilité record, nos locomotives Vectron permettent un transport de marchandises transfrontalier durable dans toute l'Europe ', a déclaré Albrecht Neumann, directeur de l'activité Rolling Stock chez Siemens Mobility.



Les nouvelles locomotives permettront de faciliter les connexions et la capacité entre la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche et la Pologne, et les pays enclavés du centre et de l'est tels que la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie.



Les locomotives, fabriquées dans l'usine de Siemens Mobility à Munich-Allach, ont une puissance maximale aux roues de 6 400 KW et une vitesse de pointe de 160 km/h. Elles seront également équipées du système européen de contrôle des trains ETCS.