 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 280,00
+0,38%
Indices
Chiffres-clés

Siemens manque sa prévision de bénéfice au T4, prépare la scission de Healthineers
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 07:43

Le chancelier allemand Olaf Scholz visite la manufacture d'appareils IRM chez Siemens Healthineers à Erlangen

Le chancelier allemand Olaf Scholz visite la manufacture d'appareils IRM chez Siemens Healthineers à Erlangen

Siemens a annoncé jeudi un bénéfice industriel légèrement inférieur aux attentes au quatrième trimestre, alors que le groupe a dévoilé son intention de réduire sa participation dans Siemens Healthineers.

Siemens, dont les produits vont des logiciels industriels aux trains, a déclaré que son bénéfice industriel trimestriel a augmenté de 2% à 3,19 milliards d'euros, ce qui est inférieur aux prévisions de 3,32 milliards d'euros dans un consensus fourni par l'entreprise.

Les ventes ont augmenté de 3% pour atteindre 21,43 milliards d'euros, conformément aux attentes, tandis que le bénéfice net de 1,84 milliard a manqué les prévisions de 2,18 milliards d'euros.

Ces résultats interviennent après que Siemens a annoncé mercredi soir par Siemens son intention de réduire sa participation dans Siemens Healthineers de 67% à 37% en transférant des actions du fabricant d’équipements médicaux à ses investisseurs.

Les investisseurs souhaitaient que Siemens réduise sa participation dans Siemens Healthineers afin de se concentrer davantage sur l’automatisation industrielle et des bâtiments.

Le président du directoire Roland Busch a déclaré que les récentes acquisitions d’Altair et de Dotmatics renforçaient la position de Siemens dans l’IA et les logiciels.

"Avec notre programme ONE Tech Company, nous posons les bases d’une orientation client encore plus forte, d’innovations plus rapides et d’une croissance rentable accrue", a-t-il ajouté dans un communiqué.

(Rédigé par John Revill, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un rayon de produits capillaires L'Oréal dans un grand magasin parisien. (Crédit: L. Grassin / )
    L'Oréal place avec succès une émission obligataire de 3 milliards d'euros
    information fournie par AOF 13.11.2025 08:25 

    (AOF) - L'Oréal a procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de 3 milliards d'euros. L'offre est composée de trois tranches, dont une de 850 millions d'euros à 2 ans, assortie d'un coupon à taux variable de Euribor 3M ... Lire la suite

  • Vue sur la Banque d'Angleterre et le quartier financier, à Londres
    Royaume-Uni: La croissance du PIB estimée à 0,1% au T3
    information fournie par Reuters 13.11.2025 08:23 

    La croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre par rapport au précédent, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS). Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,1% sur ... Lire la suite

  • Un logo Burberry affiché à l'extérieur de son magasin sur New Bond Street à Londres, Royaume-Uni
    Burberry renoue avec la croissance, première hausse trimestrielle des ventes en deux ans
    information fournie par Reuters 13.11.2025 08:22 

    Burberry a annoncé jeudi une hausse de 2% de ses ventes comparables au deuxième trimestre, dépassant les attentes, alors que les mesures de redressement du détaillant de luxe britannique commencent à porter leurs fruits et que son activité en Chine est repartie ... Lire la suite

  • ALSTOM : Le mouvement reste haussier
    ALSTOM : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 13.11.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank