Siemens manque sa prévision de bénéfice au T4, prépare la scission de Healthineers

Le chancelier allemand Olaf Scholz visite la manufacture d'appareils IRM chez Siemens Healthineers à Erlangen

Siemens a annoncé jeudi un bénéfice industriel légèrement inférieur aux attentes au quatrième trimestre, alors que le groupe a dévoilé son intention de réduire sa participation dans Siemens Healthineers.

Siemens, dont les produits vont des logiciels industriels aux trains, a déclaré que son bénéfice industriel trimestriel a augmenté de 2% à 3,19 milliards d'euros, ce qui est inférieur aux prévisions de 3,32 milliards d'euros dans un consensus fourni par l'entreprise.

Les ventes ont augmenté de 3% pour atteindre 21,43 milliards d'euros, conformément aux attentes, tandis que le bénéfice net de 1,84 milliard a manqué les prévisions de 2,18 milliards d'euros.

Ces résultats interviennent après que Siemens a annoncé mercredi soir par Siemens son intention de réduire sa participation dans Siemens Healthineers de 67% à 37% en transférant des actions du fabricant d’équipements médicaux à ses investisseurs.

Les investisseurs souhaitaient que Siemens réduise sa participation dans Siemens Healthineers afin de se concentrer davantage sur l’automatisation industrielle et des bâtiments.

Le président du directoire Roland Busch a déclaré que les récentes acquisitions d’Altair et de Dotmatics renforçaient la position de Siemens dans l’IA et les logiciels.

"Avec notre programme ONE Tech Company, nous posons les bases d’une orientation client encore plus forte, d’innovations plus rapides et d’une croissance rentable accrue", a-t-il ajouté dans un communiqué.

(Rédigé par John Revill, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)