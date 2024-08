Siemens maintient ses prévisions annuelles pour 2024

(AOF) - Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de Siemens a augmenté de 5% à 18,9 milliards d'euros sur une base comparable, hors effets de change et de portefeuille. Ses commandes comparables ont baissé de 16% à 19,8 milliards d'euros par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2023, qui incluait un niveau record de commandes dans le domaine de la mobilité. Elles ont dépassé le chiffre d'affaires avec un ratio de 1,05 entre les commandes et les factures. Le carnet de commandes est resté à un niveau élevé, à 113 milliards d'euros.

Le bénéfice des activités industrielles a augmenté de 11 % pour atteindre 3 milliards d'euros, et la marge bénéficiaire a atteint 16,5 %, ce qui est nettement supérieur au trimestre de l'année précédente (15,4%).

Le résultat net s'élève à 2,1 milliards d'euros en hausse de 48%, avec un bénéfice par action (BPA) de base de 2,51 euros.

En revanche, le free cash flow du conglomérat allemand spécialisé notamment dans les secteurs de l'énergie recule de 28% à 2,12 milliards de dollars.

Siemens constate une augmentation du volume des commandes dans la plupart des activités industrielles, y compris des augmentations à deux chiffres pour Digital Industries (19%) et Smart Infrastructure (12%), toutes deux avec des contrats plus important.

Le groupe allemand confirme ses perspectives présentées lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre 2024 en mai dernier.

Il s'attend toujours à une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 4 à 8%, et à un rapport commandes-facturation (book-to-bill) supérieur à 1.

En outre, la croissance rentable de ses activités industrielles dans leur ensemble devrait entraîner une augmentation du BPA dans une fourchette de 10,40 à 11 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.