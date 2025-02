Siemens: le titre progresse, BofA voit une inflexion information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 14:20









(CercleFinance.com) - L'action Siemens figure parmi les plus fortes hausses du DAX mercredi à la Bourse de Francfort, les analystes de Bank of America disant voir un point d'inflexion sur la valeur.



A 14h00, l'action du groupe industriel allemand gagne 2,8% alors que l'indice vedette progresse au même moment de 1,2%.



BofA a annoncé dans la matinée avoir relevé son conseil sur le titre de 'neutre' à 'acheter', avec un objectif de cours porté de 245 à 265 euros.



Dans sa note, le bureau d'études fait remarquer que la croissance organique et les marges de la branche d'automatisation et de digitalisation industrielle du groupe ('Digital Industries') sont en train de connaître une inflexion favorable.



BofA juge par ailleurs que les actionnaires pourraient bénéficier d'une évolution du portefeuille d'actifs du conglomérat, avec de possibles cessions de participations dans Siemens Heatlhineers et Siemens Energy.



Enfin, les analystes font valoir que le titre se traite en ligne avec le secteur des biens d'équipement, c'est-à-dire sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de l'ordre de 12x, alors que le groupe affiche une croissance et des marges supérieures et que l'incertitude relative aux résultats des élections allemandes est désormais levée.





Valeurs associées SIEMENS 222,65 EUR XETRA +2,79%