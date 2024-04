Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: le mandant du DG prolongé jusqu'en 2030 information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance de Siemens a endossé mardi l'orientation stratégique adoptée par le groupe industriel allemand en prolongeant de cinq ans le mandant de son directeur général actuel, Roland Busch.



Dans un communiqué de presse, l'instance de gouvernance dit vouloir témoigner de sa confiance dans la trajectoire actuellement prise par l'entreprise vers une 'société technologique de premier plan'.



Le mandant du directeur général âgé de 59 ans Roland Busch, qui devait s'achever l'an prochain, va en conséquence être prolongé jusqu'à 2030.



Le conseil de surveillance prévoit également de reconduire Cedrik Neike, âgé de 51 ans, à la tête de la division-clé Digital Industries (automatisation et numérisation de l'industrie), là encore pour une durée de cinq ans.



A la Bourse de Francfort, l'action Siemens évoluait sans grand changement (-0,2%) mardi matin suite à cette annonce.





