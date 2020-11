Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: Le bénéfice industriel dépasse les prévisions pour le quatrième trimestre Reuters • 12/11/2020 à 08:04









SIEMENS: LE BÉNÉFICE INDUSTRIEL DÉPASSE LES PRÉVISIONS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE ZURICH (Reuters) - Le géant allemand Siemens a publié jeudi un bénéfice industriel trimestriel meilleur que prévu pour la dernière série de résultats supervisés par le président du directoire de longue date Joe Kaeser. Siemens, qui clôturait son exercice fiscal fin septembre, a déclaré qu'il s'attendait à une amélioration des conditions du marché l'année prochaine alors que l'économie mondiale se remet doucement de la pandémie de coronavirus. Pour les trois mois à fin septembre, le groupe a dégagé un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) de 2,64 milliards d'euros, battant les prévisions des analystes qui tablaient en moyenne sur 1,98 milliard d'euros, selon un consensus fourni par Siemens. Le chiffre d'affaires, de 15,31 milliards d'euros, est en revanche ressorti en dessous des prévisions de 15,50 milliards d'euros. Mais les commandes ont atteint 15,56 milliards d'euros et ont été supérieures aux attentes. Ces deux chiffres sont inférieurs à leurs niveaux de l'année précédente, la demande ayant été touchée par la pandémie de coronavirus. Joe Kaeser, qui a passé 40 ans chez Siemens dont sept ans à sa tête, a décrit cette performance comme une "fin robuste d'une année remarquable". Siemens prévoit pour 2021 une hausse modérée de son résultat net par rapport au bénéfice de 4,2 milliards d'euros généré cette année. (John Revill, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)

