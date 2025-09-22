Siemens lance un nouveau campus technologique à Erlangen
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 14:35
Ce projet phare de l'initiative Made for Germany, renforcera encore la viabilité économique de l'Allemagne et de la région, principalement dans le domaine de l'électronique de puissance.
Siemens investit 500 millions d'euros dans la transformation du site d'Erlangen. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre de la stratégie d'investissement mondiale d'environ 2 milliards d'euros dévoilée par l'entreprise en 2023.
Sur ce montant, 1 milliard d'euros sera investi en Allemagne.
Dans un premier temps, un centre de pointe dédié à la logistique, aux services et à l'automatisation flexible pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes sera construit à Erlangen d'ici 2027.
La construction d'un pôle de développement et d'innovation pour l'électronique de puissance, combiné à des espaces supplémentaires pour les activités de fabrication, est prévue dans un deuxième temps.
' Nous disposons ici de produits de qualité supérieure et d'une approche radicale de la valeur client, associées à une attention constante portée à la numérisation, à l'automatisation et à l'intelligence artificielle. Grâce à ces facteurs de réussite, nous assurons l'avenir économique de l'Allemagne. ' a déclaré Roland Busch, président-directeur général de Siemens.
Valeurs associées
|227,100 EUR
|XETRA
|-0,57%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi après avoir atteint de nouveaux records lors de la séance précédente et alors que les investisseurs attendent les discours de plusieurs responsables de la Réserve fédérale (Fed) cette semaine. L'incertitude entourant ... Lire la suite
-
Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. En deux minutes, un expert du groupe répond de façon claire et concrète aux questions que vous vous posez sur ce type d'investissement en tant qu'investisseur particulier. ... Lire la suite
-
Fausses informations, santé mentale, mode de vie... : la Chine déclare la guerre aux réseaux sociaux
Pékin veut "favoriser un environnement en ligne plus civilisé et plus rationnel". La Chine a lancé lundi 22 septembre une campagne de répression de deux mois contre les réseaux sociaux, accusés par le régulateur d'internet de propager de fausses informations ou ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer