Siemens lance un logiciel de flexibilité pour augmenter de 20% la capacité des réseaux électriques
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 10:25
Selon Siemens, la solution permet d'accroître jusqu'à 20% la capacité des réseaux sans nouveaux investissements lourds, et de réduire jusqu'à 40% les coûts liés au renforcement d'infrastructures.
Le logiciel s'intègre aux systèmes des DSO afin de surveiller en continu l'état du réseau, prévoir les surcharges et activer les flexibilités disponibles, comme les véhicules électriques, pompes à chaleur ou batteries.
