Siemens: l'usine d'Erlangen reconnue par le WEF

(CercleFinance.com) - Le Forum économique mondial (WEF) a annoncé que l'usine Siemens d'Erlangen, en Allemagne, était devenue une ' Digital Lighthouse Factory' (soit une usine phare pour le numérique), intégrant ainsi son réseau mondial.



Cette distinction met en avant les sites de fabrication qui adoptent les technologies de la quatrième révolution industrielle.



Grâce à l'approche Green Lean Digital, l'usine a augmenté sa productivité de 69 % et réduit sa consommation d'énergie de 42 % en quatre ans.



L'établissement d'une production de semiconducteurs sur place pour des convertisseurs de fréquence de haute performance a également été couronné de succès.



Siemens a investi 500 millions d'euros à Erlangen pour en faire un pôle de recherche et développement mondial. L'usine, déjà reconnue pour son innovation, est la troisième du groupe à recevoir cette distinction après celles d'Amberg et de Chengdu.









