Siemens: l'allemand FlixTrain commande 65 locomotives information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 17:10









(CercleFinance.com) - FlixTrain, la filiale ferroviaire du groupe allemand de transport Flix, a officialisé mardi une commande portant sur 65 nouveaux trains à grande vitesse, dans le cadre d'un contrat dont le montant pourrait atteindre 2,4 milliards d'euros.



C'est le constructeur espagnol Talgo qui fournira les rames ainsi que certains services de maintenance, tandis que Siemens Mobility se chargera de la livraison des locomotives.



FlixTrain, qui explique que son projet vise à répondre à la demande croissante pour des services de transport ferroviaire 'rapides et abordables' à travers l'Europe, précise avoir déjà débloqué un montant de plus d'un milliard d'euros dans le cadre de la commande.



Dans un communiqué, FlixTrain évoque une 'étape stratégique' devant lui permettre de capitaliser sur le potentiel de croissance du TGV, notamment en Allemagne, où le marché devrait croître de 45% d'ici 2030 par rapport à 2021.



A l'échelle européenne, FlixTrain indique s'attendre à ce que le marché affiche une croissance annuelle allant de% à %.



Les nouveaux trains, conçus pour atteindre des vitesses allant jusqu'à 230 km/h, seront dotés de fonctionnalités telles que l'embarquement dématérialisé, une première pour les trains longue distance en Allemagne, la climatisation et une connectivité Wi-Fi.



En 2024, FlixTrain a déjà augmenté son offre ferroviaire de 40% et enregistré une hausse significative de sa fréquentation pour désormais relier directement 50 villes via son réseau.



Parallèlement, Flix rappelle exploiter quelque 300 arrêts via son réseau d'autocars FlixBus en Allemagne.





