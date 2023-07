Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: important contrat de maintenance avec Alpha Trains information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que Alpha Trains, le premier loueur de locomotives et de trains en Europe, a attribué à Siemens Mobility un contrat de service et de maintenance à long terme.



Le contrat couvre la maintenance complète des locomotives Vectron sur une période de 15 ans, y compris les révisions au Siemens Rail Service Center de Munich-Allach.



La maintenance des locomotives sera adaptée à leur fonctionnement et effectuée selon les besoins dans treize pays différents dans les installations de Siemens Mobility Service situées le long des principaux corridors ferroviaires transeuropéens.



Siemens Mobility et Alpha Trains sont partenaires depuis de nombreuses années cette dernière annonce porte sur le plus important contrat de service jamais signé par les deux sociétés.





