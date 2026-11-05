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Siemens Healthineers va se débarrasser de son patronyme "Siemens"
information fournie par Zonebourse 05/11/2026 à 09:30

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Siemens Healthineers a entamé le processus de scission de son activité de diagnostic in vitro, qui est en passe de devenir une société autonome opérant sous le nom d'Olyrian Diagnostics. Le groupe a également annoncé qu'il changerait son propre nom pour devenir Healthineers. Ces deux transitions vont se dérouler en parallèle.

La transition vers une entité autonome devrait être achevée d'ici mi-2028, et le nouveau nom sera déployé progressivement. Olyrian restera rattachée à Siemens Healthineers pendant la période de transition. A ce jour, aucun changement n'est à signaler concernant les produits et services, les contrats, les niveaux de service ou les interlocuteurs clients.

Siemens Healthineers a créé cette division après avoir racheté trois sociétés en 2006 et 2007. Aujourd'hui, elle produit plus de 16 milliards de tests par an, grâce à un portefeuille de tests couvrant la quasi-totalité des principaux domaines thérapeutiques. Son portefeuille actuel comprend des solutions d'automatisation de laboratoire, d'informatique et de tests au chevet du patient. Un nom et une marque dédiés permettront à cette division d'affirmer sa présence sur le marché en tant que l'une des plus grandes entreprises autonomes spécialisées dans le diagnostic.

Les actionnaires des deux entreprises seront appelés à se prononcer sur la scission lors de leurs assemblées générales l'an prochain. Les modalités précises seront détaillées ultérieurement.

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