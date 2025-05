Siemens Healthineers: trimestre solide, prévisions réduites information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 11:41









(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers a fait état mercredi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais revu à la baisse sa prévision de bénéfice annuel en raison de l'entrée en vigueur des surtaxes douanières.



Le fabricant allemand d'appareils médicaux a dégagé sur les trois mois clos fin mars, c'est-à-dire son deuxième trimestre fiscal, un bénéfice net en hausse de 25% à 537 millions d'euros.



Son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté a progressé quant à lui de 19% à 982 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en hausse de 8,7% à 5,9 milliards d'euros.



A périmètre comparable, l'activité a progressé de 6,8%.



Son ratio 'book-to-bill' - qui compare les commandes au chiffre d'affaires - ressort à 1,14.



Le groupe a maintenu sa perspective d'une croissance à périmètre comparable de son chiffre d'affaires de 5% à 6% sur l'ensemble de l'exercice, mais abaissé sa prévision de bénéfice par action (BPA) en raison de l'instauration des nouveaux droits de douane aux Etats-Unis.



Il dit désormais s'attendre à un BPA de base ajusté par action compris entre 2,20 et 2,50 euros, alors que sa précédente estimation allait 2,35 à 2,50 dollars.



Coté sur le DAX, l'action Siemens Healthineers perdait près de 2% mercredi matin, essuyant l'une des trois plus fortes baisses de l'indice de référence allemand.





