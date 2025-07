Siemens Healthineers: le BPA trimestriel grimpe de 23% information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 12:48









(Zonebourse.com) - Au troisième trimestre de son exercice comptable 2025, Siemens Healthineers affiche une solide performance, avec un chiffre d'affaires en hausse de 7,6 % en données comparables, à 5,66 milliards d'euros.



L'EBIT ajusté progresse de 15 % à 953 millions d'euros, portant la marge à 16,8 % (+1,6 point). Le résultat net atteint 556 millions d'euros, en hausse de 18 % sur un an, tandis que le BPA ajusté grimpe de 23 % à 0,64 EUR.



Le free cash-flow s'envole de 54 % à 844 millions d'euros, tiré par la forte rentabilité et une gestion efficace du besoin en fonds de roulement.



Par segment, l'Imaging enregistre une croissance de 11,7 % avec une marge de 21 %. Varian progresse de 8,7 % (marge 18,8 %) et Advanced Therapies de 4,5 %, malgré un repli de sa marge. Seul le segment Diagnostics recule légèrement (-0,6 %), mais améliore sa marge à 9,2 % grâce à la transformation en cours.



Fort de cette dynamique, le groupe relève le point médian de ses prévisions annuelles : croissance organique désormais attendue entre 5,5 % et 6 %, et BPA ajusté entre 2,30 EUR et 2,45 EUR.



Bernd Montag, CEO, évoque 'un très bon trimestre, avec une forte croissance du chiffre d'affaires, une rentabilité accrue et un cash-flow solide, démontrant la valeur de nos innovations en santé.'





Valeurs associées SIEMENS HEALTH 49,500 EUR XETRA +2,00%