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Siemens Healthineers dévoile des résultats solides et des changements
information fournie par AOF 05/11/2026 à 12:09

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(Zonebourse.com) - Le géant des technologies médicales Siemens Healthineers (-2,92%, à 43,54 euros) a publié des résultats annuels 2026 robustes, soutenus par un quatrième trimestre dynamique, tout en officialisant deux étapes structurelles majeures : sa déconsolidation prochaine du groupe Siemens pour devenir "Healthineers", et la scission de sa division de diagnostic in vitro sous la marque "Olyrian Diagnostics".

Sur l'ensemble de son exercice fiscal 2026, Siemens Healthineers a vu son chiffre d'affaires comparable progresser de 4%, tandis que l'EBIT ajusté atteint environ 3,8 milliards d'euros, soit une marge d'EBIT ajusté de 16,2%. Le bénéfice de base ajusté par action s'établit à 2,42 euros.

Sur le seul quatrième trimestre, la croissance comparable a accéléré à 5,9% (marge d'EBIT ajusté de 15,9% et free cash-flow de 703 millions d'euros), tirée par la division Imaging ( 10% en comparable, marge de 21,9%) et Precision Therapy ( 4,8%, marge de 13,8%). A l'inverse, l'activité Diagnostics s'est repliée de 4,2% (marge de 5,4%).

Pour l'exercice 2027, la direction anticipe une croissance comparable des revenus comprise entre 4 et 5% et un bénéfice de base ajusté par action dans une fourchette de 2,20 à 2,40 euros.

Réorganisation profonde

Siemens prévoit de déconsolider Siemens Healthineers en 2027 via une scission. L'opération sera soumise au vote des actionnaires des deux groupes en février 2027. A cette occasion, la société prendra le nom d'Healthineers pour marquer son autonomie complète, tandis que Siemens AG renforcera son positionnement sur le déploiement de l'IA industrielle. Une transition de marque s'étalera sur trois ans.

En parallèle, le processus de scission de l'activité de diagnostic in vitro est officiellement enclenché. Appelée à devenir une entité indépendante d'ici la mi-2028, cette division opérera sous le nom d'Olyrian Diagnostics. Elle continuera de faire partie du groupe pendant la période de transition sans modification contractuelle ou opérationnelle pour les clients.

L'avis des analystes

DZ Bank a décidé d'intégrer le titre à sa liste d'idées d'investissement à l'achat, avec un objectif de cours de 53 euros. Pour la banque allemande, les chiffres du quatrième trimestre ont dépassé les attentes du marché en matière d'Ebit d'environ 3%. En ce qui concerne les objectifs, celui du bénéfice par action ajusté est supérieur aux prévisions, alors que les analystes estiment que les risques d'une nouvelle dégradation des résultats de la division Diagnostics, en particulier en Chine, sont gérables. Enfin, le projet de désengagement de Siemens AG, annoncé au quatrième trimestre, pourrait entraîner à moyen terme une réduction de la décote de valorisation de Siemens Healthineers.

Chez UBS, l'avis est toujours à neutre, avec une cible de cours de 38 euros. Là aussi la banque suisse évoque des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes. Les analystes évoquent également des coûts exceptionnels de 1,1 milliard d'euros en 2027. La scission d'Olyrian Diagnostics devrait entraîner des coûts de 200 millions d'euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2026 à 12:09:00.

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