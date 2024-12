Siemens Gamesa: va vendre l'électronique de puissance à ABB information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce la vente de son activité d'électronique de puissance à ABB, incluant 400 employés et deux usines en Espagne, avec des actifs aux États-Unis, en Chine, en Inde et en Australie.



L'accord exclut la division des générateurs de Gamesa Electric.



Un partenariat à long terme prévoit la fourniture d'électronique de puissance par ABB pour les turbines de Siemens Gamesa.



Cette transaction, qui doit être finalisée en 2025 sous réserve d'approbations réglementaires, s'inscrit dans la stratégie de Siemens Gamesa visant à se concentrer sur son coeur de métier.







Valeurs associées SIEM GAM REN EN 14,70 USD OTCBB 0,00%