Siemens Gamesa: va céder des activités en Inde à TPG information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa va céder 90 % de ses activités éoliennes en Inde et au Sri Lanka. Le groupe va conserver une participation de 10 % dans les activités cédées. Siemens Gamesa a choisi de transférer sa participation majoritaire à TPG.



L'accord comprend la fabrication, l'installation et l'entretien d'éoliennes terrestres en Inde et au Sri Lanka. Siemens Gamesa prévoit de transférer environ 1 000 employés et deux usines de fabrication en Inde dans le cadre de cet accord.



Siemens Gamesa continuera de soutenir la croissance de l'entreprise par le biais d'un accord de licence technologique à long terme.



L'Inde est un marché à forte croissance pour le secteur de l'énergie éolienne, avec une augmentation prévue de la capacité d'environ 57 GW d'ici 2032 souligne le groupe.



Vinod Philip, membre du conseil d'administration de Siemens Energy, responsable de Siemens Gamesa, a déclaré : ' La nouvelle société servira plus efficacement le marché indien tout en offrant une perspective à long terme aux employés et aux clients. Cela garantit un soutien et un développement continus sur ce marché dynamique, tandis que Siemens Gamesa peut se concentrer sur d'autres marchés clés'.





Valeurs associées SIEMENS 227,450 EUR XETRA -0,63%