Siemens: finalise la vente de Innomotics à KPS

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir finalisé avec succès la vente de Innomotics à KPS Capital Partners (KPS) pour 3,5 milliards d'euros (valeur d'entreprise).



En mai dernier, Siemens avait en effet annoncé son intention de vendre ce fournisseur mondial de moteurs électriques et de systèmes de grande propulsion à KPS.



' Je suis ravi que la vente d'Innomotics à KPS ait été conclue avec succès. Il s'agit d'une étape importante pour optimiser notre portefeuille, et cela souligne notre engagement constant à combiner le monde réel et le monde numérique ', a déclaré Ralf P. Thomas, directeur financier de Siemens AG.





