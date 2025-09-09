Siemens fait approuver une solution de création de DEP
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 13:19
'Une DEP est une fiche d'information environnementale normalisée pour un produit, contenant des informations comme la quantité de CO? et les ressources qui ont été utilisées tout au long de leur cycle de vie', explique le groupe allemand.
Sur la base de sa collaboration avec EPD-Global, Siemens est désormais autorisé à publier des DEP vérifiées de manière indépendante pour ses produits, raccourcissant considérablement le processus de vérification.
Siemens fournit actuellement des DEP conformes aux normes ISO auto-déclarées pour plus de la moitié de son portefeuille de produits. Il pourra accroitre significativement son nombre de DEP vérifiées de façon indépendante pour atteindre une couverture de 100% en 2030.
