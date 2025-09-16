Siemens et TRUMPF s'allient pour accélérer la fabrication numérique et l'IA
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 12:36
L'objectif est de réduire la complexité liée à l'intégration des systèmes en reliant plus efficacement technologies de l'information (IT) et technologies opérationnelles (OT). Les deux groupes développent des interfaces ouvertes et interopérables pour favoriser l'automatisation, la flexibilité et l'efficacité des usines.
Selon Cedrik Neike, membre du directoire de Siemens, cette coopération 'comble le fossé entre IT et OT, permettant aux fabricants d'agir plus vite et de se préparer à l'ère de l'IA'. De son côté, Stephan Mayer, directeur général des machines-outils de TRUMPF, estime que l'accord 'fait entrer la fabrication industrielle dans une nouvelle dimension grâce aux standards ouverts et à l'IA'.
Cette collaboration vise à offrir aux clients des cycles d'innovation plus rapides, une réduction des coûts d'ingénierie et une meilleure évolutivité de leurs systèmes de production.
Valeurs associées
|230,500 EUR
|XETRA
|+0,13%
