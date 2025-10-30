Siemens et Capgemini renforcent leur partenariat autour de l'IA industrielle
Les deux groupes combineront le portefeuille industriel de Siemens (logiciels, automatisation, électrification) avec l'expertise technologique et de transformation de Capgemini. Cette collaboration permettra aux entreprises d'intégrer leurs systèmes informatiques et opérationnels grâce à des technologies comme les jumeaux numériques et l'automatisation avancée.
Cedrik Neike (Siemens) souligne que ce partenariat allie la technologie et la connaissance métier pour accélérer la transformation numérique des industriels. Aiman Ezzat (Capgemini) y voit une opportunité de 'créer une nouvelle valeur pour les industries' et de renforcer la fabrication intelligente.
Parmi les premiers projets, Airbus, Sanofi et GravitHy bénéficient déjà de cette coopération pour la décarbonation, la digitalisation des procédés et la transition énergétique.
