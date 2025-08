Siemens Energy vise le haut de la fourchette de ses objectifs annuels

(AOF) - Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de Siemens Energy a continué de croître à un taux à deux chiffres pour atteindre 9,7 milliards d’euros, soit une augmentation de 13,5% sur une base comparable. La société a généré un résultat net de 697 millions d'euros, contre une perte nette de 102 millions d'euros il y a un an à la même période. Par action, le bénéfice s’élève à 0,71 euro, contre une perte de 0,16 euro un an avant. Conforme aux attentes, le flux de trésorerie disponible avant impôts s’élevait à 419 millions d’euros, contre 727 millions d’euros il y a un an.

" La baisse d'une année sur l'autre était principalement liée au développement du fonds de roulement opérationnel net chez Siemens Gamesa et également attribuable aux investissements d'expansion en ligne avec la croissance des commandes ", explique la multinationale allemande spécialisée dans la fabrication de centrales électriques.

En outre, avec 16,6 milliards d'euros, Siemens Energy a encore amélioré ses prises de commandes record de l'année dernière et des trimestres précédents. Sur une base comparable (hors effets de change et de portefeuille), les commandes ont dépassé de 64,6% celles de l'exercice précédent. Tous les segments ont contribué à cette croissance, en particulier Siemens Gamesa avec deux grandes commandes offshore dans la mer Baltique.

Le ratio prises de commandes sur facturations était de 1,70, portant le carnet de commandes à un nouveau record de 136 milliards d'euros.

" Cependant, l'augmentation a été freinée par des effets négatifs de la conversion des monnaies ", précise le groupe.

Suite à la publication de ses résultats trimestriels, Siemens Energy réaffirme les perspectives relevées communiquées au deuxième trimestre et vise le haut de sa fourchette.

Pour l'exercice 2025, la croissance des revenus comparables (hors effets de change et de portefeuille) devrait se situer dans une fourchette de 13% à 15% et la marge bénéficiaire avant éléments spéciaux entre 4% et 6%.

En outre, Siemens Energy s'attend à un bénéfice net pouvant atteindre 1 milliard d'euros, hors éléments spéciaux positifs d'environ 0,5 milliard d'euros, après la scission des activités énergétiques de Siemens Limited (Inde).

Les perspectives de trésorerie disponible avant impôts sont attendues à environ 4 milliards d'euros.

