Siemens Energy: va livrer une centrale hybride en Irlande

(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce la livraison de la toute première centrale hybride de stabilisation du réseau et de stockage par batteries à grande échelle à Shannonbridge en Irlande.



La technologie éprouvée du condensateur synchrone utilise un générateur auquel un volant d'inertie est connecté. Il s'agit essentiellement d'une grosse ' masse en rotation ' et, grâce à son énergie stockée, le condenseur synchrone fournit une réserve de puissance qui compense instantanément les fluctuations de fréquence et renforce la stabilité du réseau.



Dans le même temps, un système de stockage d'énergie par batterie à grande échelle peut stocker ou libérer un excès d'énergie renouvelable lorsque cela est nécessaire.



Le stockage d'énergie par batterie pourra alimenter environ 9 500 foyers pendant une journée complète.





