Siemens Energy: va céder des actions de la société en Inde

(CercleFinance.com) - Siemens a pris des mesures pour soutenir la stabilité de Siemens Energy et accélérer la séparation en Inde.



Siemens a l'intention de conclure un accord d'achat d'actions avec Siemens Energy pour acquérir une participation de 18 % dans Siemens India auprès de Siemens Énergie pour un prix d'achat de 2,1 milliards d'euros.



Cela augmenterait la participation de Siemens dans la société cotée en bourse Siemens India de 51 % à 69 %, tandis que la participation de Siemens Energy passerait de 24% à 6%.



Siemens et Siemens Energy proposeront conjointement au conseil d'administration

de Siemens Inde de séparer ses activités énergétiques par le biais d'une scission



Siemens et Siemens Energy accélèrent ainsi la séparation de leurs activités sur la filiale indienne.





