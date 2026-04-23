Siemens Energy revoit ses perspectives à la hausse en raison de l'explosion de la demande d'équipements de production d'électricité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les actions au paragraphe 4, le contexte au paragraphe 6, les résultats du deuxième trimestre aux paragraphes 7-8)

* Croissance du chiffre d'affaires prévue entre 14 et 16%, marge bénéficiaire de 10 à 12%

* Les ventes du deuxième trimestre ont augmenté de 8,9% à 10,3 milliards d'euros

* Les actions de Siemens Energy, cotées à Francfort, augmentent de 6,6%

par Christoph Steitz

Siemens Energy ENR1n.DE a relevé jeudi ses perspectives pour 2026 après un bond des commandes et des bénéfices au deuxième trimestre, se joignant à ses pairs pour bénéficier d'une hausse de la demande pour les centres de données qui nécessitent des équipements d'alimentation électrique que la société allemande fournit. Citant un "développement commercial positif" et une forte demande du marché, Siemens Energy a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que les ventes augmentent de 14 à 16%,contre 11 à 13% précédemment, tandis que sa marge bénéficiaire avant éléments spéciaux est maintenant prévue à 10-12%, contre 9 à 11%. L'augmentation de la demande de turbines à gaz et de composants de réseau, alimentée par des centres de données gourmands en énergie, a également permis à son concurrent américain GE Vernova GEV.N de relever ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels mercredi.

Les actions cotées à Francfort de Siemens Energy ENR1n.F ont augmenté à la suite des résultats pour s'échanger 6,6% plus haut à 1640 GMT.

L'actiondu groupe a atteint un nouveau record plus tôt dans la journée de jeudi, ce qui en fait la troisième entreprise la plus précieuse d'Allemagne après son ancienne société mère Siemens

SIEGn.DE et SAP SAPG.DE , avec une valeur de marché d'environ 158 milliards d'euros (185 milliards de dollars).

Cette hausse a été alimentée par une forte demande mondiale de turbines à gaz et d'équipements de réseaux électriques, les gouvernements du monde entier s'appuyant sur les combustibles fossiles pour assurer un approvisionnement 24 heures sur 24 et moderniser les réseaux énergétiques vieillissants.

Siemens Energy a également publié des résultats préliminaires pour le deuxième trimestre, avant leur publication officielle le 12 mai, montrant que les ventes ont augmenté de 8,9% pour atteindre 10,3 milliards d'euros (12,1 milliards de dollars), tandis que le bénéfice avant éléments spéciaux a augmenté de 28% pour atteindre 1,16 milliard d'euros.

Sa division éolienne Siemens Gamesa, qui est en difficulté et que les investisseurs surveillent de près pour savoir si elle parviendra à atteindre le seuil de rentabilité cette année, a réduit sa perte d'exploitation trimestrielle à 44 millions d'euros, contre une perte de 249 millions au cours de la même période l'année dernière.

(1 dollar = 0,8544 euro)