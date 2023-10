Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: rebondit de +10% vers 7,52E après -36% jeudi information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 16:54









(CercleFinance.com) - Siemens Energy/Gamesa rebondit de +10% vers 7,52E, après s'être désintégré la veille de -36% et avoir inscrit un plancher de 6,40E (soit -40% en intraday).

Le titre a vu son cours divisé par plus de 3 en 5 mois : -72% depuis le 1er juin, soit -20MdsE de capitalisation boursière... Siemens Energy ne pesait plus que 5MdsE le 26 octobre.

En cas de rebond, le titre visera le comblement du 'gap' des 10,65E du 25/10.





