Siemens Energy: prolonge le contrat du Directeur Général information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance de Siemens Energy a prolongé le contrat du Directeur Général Christian Bruch pour cinq ans supplémentaires jusqu'en avril 2030. La durée initiale du contrat était jusqu'en avril 2025.



Joe Kaeser, président du conseil de surveillance de Siemens Energy: ' Christian Bruch et son équipe ont élevé l'activité conventionnelle à de nouveaux niveaux avec un engagement sans précédent et ont stoppé le déclin existentiel de l'activité éolienne. Les premiers effets de cette démarche sont déjà visibles et le retour prévu de l'activité éolienne à l'équilibre à partir de 2026 achèvera l'un des plus grands projets de restructuration de l'histoire de Siemens '.



Christian Bruch, CEO de Siemens Energy a déclaré: ' Mon objectif reste d'accroître continuellement la rentabilité et la valeur de Siemens Energy. Cela signifie avant tout mettre en oeuvre de manière cohérente nos priorités : croissance rentable, restructuration de l'activité éolienne et renforcement de notre bilan. '





