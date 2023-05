Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: perte nette réduite au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 07:40









(CercleFinance.com) - Siemens Energy publie au titre de son deuxième trimestre 2022-23 une perte nette réduite à 189 millions d'euros, contre 256 millions un an auparavant, ainsi qu'un profit avant éléments exceptionnels de 41 millions, à comparer à une perte de 49 millions.



En données comparables, le constructeur de centrales a vu son chiffre d'affaires croitre de 23,8%, à huit milliards d'euros, tandis que ses prises de commandes ont grimpé de 56,3% à 12,3 milliards, portant le carnet à fin mars à un niveau record de 102 milliards.



'Ces commandes vigoureuses confirment notre positionnement très fort sur les marchés de technologies pour la transition énergétique', commente son CEO Christian Bruch, qui reconnait toutefois un environnement toujours difficile dans l'éolien.



Aussi, Siemens Energy relève sa prévision de croissance des revenus en comparable à entre 10 et 12%, mais table sur un profit avant exceptionnel vers la borne basse de sa fourchette de 1-3%, du fait d'une faible performance de Siemens Gamesa.





