Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: objectif l'équilibre dans l'éolien information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 14:26









(CercleFinance.com) - Siemens Energy a annoncé mardi à l'occasion de sa journée d'investisseurs avoir établi une feuille de route visant à renouer avec l'équilibre dans l'éolien d'ici à l'exercice 2025/2026.



Le groupe énergétique allemand, dont la filiale d'énergies renouvelables Siemens Gamesa a accumulé les déconvenues ces dernières années, dit vouloir résoudre ses problèmes actuels en simplifiant son portefeuille de produits, en optimisant son empreinte opérationnelle et en renforçant les procédés de contrôle.



Pour le reste, Siemens Energy rappelle que 70% de ses métiers sont aujourd'hui en bonne forme, ses activités dans les services pour le gaz, les réseaux électriques ('grid') et la transformation industrielle étant toutes en bonne voie d'atteindre leurs objectifs de moyen terme.



'Le positionnement de notre portefeuille est excellent, comme en témoigne notre carnet de commandes record de 112 milliards d'euros', fait valoir la société dans un communiqué.



Siemens Energy indique que la demande d'électricité devrait doubler entre 2022 et 2050 et que les capacités de réseau devraient presque sextupler grâce à la montée en puissance des énergies renouvelables.



Dans ce contexte, le groupe a revu à la hausse sa prévision de marge pour son activité de transformation industrielle, désormais attendue entre 7% et 9% à horizon 2025/2026, tout comme celle portant sur la marge de sa branche de réseaux ('grid'), qu'il prévoit maintenant entre 9% et 11%.



L'objectif de marge pour la division de services gaziers est, elle, maintenu entre 10% et 12% d'ici à 2026.



Suite à toutes ces annonces, l'action Siemens Energy était globalement stable mardi à la Bourse de Francfort. Le titre accuse un repli de plus de 32% depuis le début de l'année.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA -1.05%