Siemens Energy maintient ses prévisions de croissance de son chiffre d'affaires pour 2024

(AOF) - Au troisième trimestre fiscal de l'année 2024, le chiffre d'affaires de Siemens Energy a augmenté de 18,5% sur une base comparable pour atteindre 8,8 milliards d'euros, soutenu par une croissance substantielle de ses activités "Grid Technologies", "Transformation of Industry" et "Siemens Gamesa". En outre, le groupe a réduit ses pertes sur un an sur cette période : 102 millions d'euros (contre une perte de 2,93 milliards d'euros l'année dernière). La perte de base par action (BPA) est de 0,16 euro contre une perte l'an dernier de 3,42 euros.

Au cours de ce troisième trimestre de l'année fiscale, Siemens Energy a continué à bénéficier de la transition énergétique, avec des prises de commandes record dans la division "Gas Services" et un carnet de commandes record à la fois dans la division "Gas Services" et "Grid Technologies".

Côté perspectives, Siemens Energy anticipe toujours pour 2024 une croissance comparable de son chiffre d'affaires (hors effets de change et de portefeuille) dans une fourchette de 10 à 12%.

La marge bénéficiaire avant éléments exceptionnels devrait se situer entre - 1% et + 1%. Le groupe vise un résultat net de 1 milliard d'euros, y compris l'impact des cessions et l'accélération de la transformation du portefeuille.

