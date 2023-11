Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: la publication trimestrielle bien accueillie information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 10:41









(CercleFinance.com) - Siemens Energy s'inscrit en forte hausse mercredi à la Bourse de Francfort suite à la présentation d'une série de mesures destinées à améliorer sa trésorerie, qui éclipsaient des résultats toujours plombés par ses activités dans les énergies renouvelables.



L'action du groupe énergétique allemand grimpe actuellement de plus de 5%, signant la deuxième plus forte progression de l'indice DAX derrière Infineon (+6%).



Siemens Energy a fait état ce matin d'une perte nette de 870 millions d'euros au titre de son quatrième trimestre fiscal, clos fin septembre, essentiellement du fait des difficultés récurrentes rencontrées par sa filiale d'éoliennes Siemens Gamesa.



La société, qui souligne toutefois que les deux-tiers de ses activités évoluent sur une trajectoire de rentabilité favorable, annonce un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros, en baisse de 2,5% sur une base comparable.



Pour son nouvel exercice fiscal, qui a débuté en octobre, l'entreprise dit prévoir un flux de trésorerie disponible (FCF) négatif à hauteur d'un milliard d'euros.



Mais elle prévoit aussi de lever entre 2,5 et trois milliards d'euros de fonds grâce à des cessions et à la transformation de son portefeuille.



Autre élément encourageant, sa maison-mère Siemens a accepté de lui racheter 18% de ses parts dans Siemens India pour 2,1 milliards de dollars, un montant qui viendra s'ajouter aux 12 milliards d'euros de garanties reçues de la part de ses partenaires, dont 7,5 milliards de l'Etat allemand.



Pour les analystes de Berenberg, cette publication va permettre au marché de 'tourner la page' après un épisode 'compliqué'.



'S'il est vrai que la situation actuelle reste incroyablement difficile, il semble que nous ayons passé le pire en ce qui concerne les pertes et les mauvaises nouvelles', estime le bureau d'études dans une note de réaction.



'Sachant qu'il n'y aura vraisemblablement pas besoin d'augmentation de capital, cela devrait être bien accueilli', conclut Berenberg.





