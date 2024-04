Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens Energy: jusqu'à 14 semaines de congés spéciaux information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Siemens Energy a annoncé lundi qu'il allait accorder à ses salariés jusqu'à 14 semaines de congés payés en cas d'événements particuliers, comme la naissance d'un enfant, une adoption ou le décès d'un proche.



Le groupe énergétique, présent dans 90 pays, explique qu'il prévoit de proposer un congé maternité de 14 semaines aux mamans, tandis que le second parent se verra accorder un congé de deux semaines.



En cas de décès d'un conjoint ou d'un enfant, ce sont jusqu'à cinq jours payés de congés qui seront proposés aux employés, et trois en cas de disparition d'un proche parent.



Pour les aidants, le nombre de jours de congé payés pourra atteindre cinq jours par an, précise Siemens Energy, qui souligne qu'aucune disposition de la sorte n'existe aujourd'hui dans les pays où il est aujourd'hui implanté.



Avec ces mesures, Siemens Energy dit vouloir mettre en place un traitement égal et briser les stéréotypes existant jusqu'ici, avec la volonté d'envoyer un signal clair en vue de supporter la diversité et l'inclusion.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA -1.05%