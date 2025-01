Siemens Energy: hausse de 18% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce que son début d'exercice fiscal 2025 a été marqué par une forte performance, avec un flux de trésorerie disponible avant impôt supérieur aux attentes.



Par conséquent, l'entreprise prévoit de dépasser son objectif actuel de flux de trésorerie disponible avant impôt pour l'exercice 2025, fixé à 1 milliard d'euros, et d'actualiser cette prévision lors des résultats semestriels.



Pour le premier trimestre de l'exercice 2025, les résultats préliminaires montrent que les nouvelles commandes ont atteint 13,66 milliards d'euros (-10,2 % comparé à l'exercice précédent), pour un CA de 8,94 milliards d'euros, supérieur au consensus (8,49 MdsE) et en hausse de +18,4 % comparé à l'exercice précédent.



Le résultat ressort à 463 millions d'euros (contre 1,878 milliard d'euros, incluant des gains exceptionnels, en 2024).



Enfin, les flux de trésorerie disponible avant impôt s'établit à 1,52 milliard d'euros (contre -283 millions d'euros en 2024).



Les résultats complets du premier trimestre seront publiés le 12 février 2025.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY 50,96 EUR XETRA +5,46%