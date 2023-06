Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: en repli, un broker dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 17:26









(CercleFinance.com) - Siemens Energy cède près de 2% à Francfort alors queJefferies a annoncé lundi avoir dégradé son conseil sur le titre, passant de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours revu à la baisse de 25 à 16,5 euros.



S'il considère que le titre du groupe énergétique allemand constitue un dossier d'investissement relativement intéressant, le broker explique qu'il préfère rester à l'écart de la valeur dans l'attente de l'évaluation définitive de l'impact financier découlant de la défaillance des composants de sa filiale éolienne Siemens Gamesa.



En outre, les coûts nécessaires à l'amélioration de la productivité dans les éoliennes en mer ('offshore') viennent s'ajouter à ce climat d'incertitude, poursuit le courtier, qui dit ne pas voir les résultats de Siemens Energy toucher de plancher avant l'exercice 2023/2024.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA -2.05%