Siemens Energy: en recul après ses résultats de 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 10:35









(Zonebourse.com) - Siemens Energy perd 2% à Francfort après la publication de ses résultats au titre de son troisième trimestre comptable, marqués pourtant par un BPA de 0,71 euro, contre une perte de 0,16 euro par action un an auparavant.



S'il a vu sa marge courante s'améliorer fortement à 5,1%, le constructeur allemand d'équipements énergétiques a dévoilé des revenus jugés décevants, en croissance de 13,5% sur une base comparable à 9,7 milliards d'euros.



Il revendique néanmoins des prises de commandes record à 16,6 milliards d'euros, en croissance comparable de 64,6% tirée par tous ses segments, en particulier Siemens Gamesa grâce à deux grosses commandes en Mer Baltique.



'Ces résultats nous placent sur la bonne voie pour atteindre les prévisions révisées publiées au deuxième trimestre, et nous nous dirigeons actuellement vers la borne supérieure de la fourchette', affirme son CEO Christian Bruch.





