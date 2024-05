Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens Energy: en hausse après une note de Deutsche Bank information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 14:44









(CercleFinance.com) - L'action Siemens Energy poursuit sa revalorisation vendredi à la Bourse de Francfort, soutenue par un relèvement de recommandation de Deutsche Bank.



L'intermédiaire dit être passé à 'acheter' contre 'conserver' sur la valeur, avec un objectif de cours porté de 14 à 23 euros.



Dans sa note de recherche, Deutsche Bank fait remarquer que GE Vernova, le concurrent américain de Siemens Energy qui s'est récemment introduit en Bourse, affiche une valorisation bien supérieure à celle de son homologue allemand.



De son point de vue, cette situation va permettre de créer un référentiel pour le groupe au moment où celui-ci s'efforce justement de régler les problèmes de qualité ses turbines éoliennes.



L'analyste ajoute qu'une possible révision à la hausse de ses objectifs de flux de trésorerie disponible (FCF) et un prochain retour sur le marché de ses turbines 4X et 5X laissent également entrevoir un profil risque/rendement plus favorable.



A plus long terme, Deutsche Bank estime que les énergies renouvelables devraient tirer parti de la hausse de la demande d'électricité, tout particulièrement aux Etats-Unis où l'explosion de l'IA nécessite d'alimenter des centres de données.



Vers 14h30, le titre prenait 1%, enregistrant ainsi l'une des meilleures performance du jour de l'indice DAX. Il affiche désormais un gain de plus de 62% depuis le début de l'année.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +2.36%