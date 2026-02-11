Siemens Energy électrise la cote avec un premier trimestre de haute volée
Par action, le bénéfice ressort à 0,79 EUR contre 0,23 EUR il y a un an.
"Le bénéfice avant éléments exceptionnels ainsi que la marge correspondante ont plus que doublé. Tous les segments ont contribué à cette amélioration, la progression la plus marquée étant celle de Siemens Gamesa (énergie éolienne). Dans l'ensemble, la hausse du bénéfice de Siemens Energy s'explique principalement par une augmentation des volumes, une meilleure qualité de marge du carnet de commandes traité par rapport à l'exercice précédent, et des gains de productivité continus", explique Siemens Energy.
Carnet de commandes record
Pour Oddo BHF, cette performance au premier trimestre est très supérieure aux attentes.
Les revenus s'élèvent à 9,67 MdsUSD, soit une hausse de 12,8%. Cette croissance a été soutenue par une évolution positive dans tous les segments et a été principalement portée par l'activité des nouvelles unités.
Le free cash flow sur ce trimestre a bondi de 87,8% à 2,86 MdsUSD contre un consensus de 1,026 MdEUR. "L'amélioration du flux de trésorerie disponible avant impôts a été portée par les fortes augmentations de la division Gas Services et Grid Technologies , suivant la tendance des bénéfices, ainsi que par les acomptes clients - y compris les frais de réservation - liés à la hausse des commandes."
Les commandes ont progressé de 33,9% à 17,6 MdsEUR dépassant le consensus de 14,4 MdsEUR. Le book-to-bill s'établit à 1,82x et le carnet de commandes atteint un nouveau record à 146 MdsEUR.
L'EBIT ajusté (avant éléments particuliers) est positif à 1,159 MdEUR, soit une marge de 12%. Il est 18% au-dessus des attentes.
Suite à cette publication, Siemens Energy confirme ses prévisions 2026 communiquées lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre 2025.
Siemens Energy s'attend toujours à une croissance comparable du chiffre d'affaires entre 11 et 13% (hors effets de change et de périmètre) ainsi qu'à une marge bénéficiaire avant éléments exceptionnels entre 9 et 11%.
Le bénéfice net devrait être compris entre 3 et 4 MdsEUR et le free cash flow entre 4 et 5 MdsEUR.
Oddo BHF est "presque étonné que le groupe n'ait pas déjà relevé ses objectifs annuels". L'analyste sera attentif aux réponses que le management pourra apporter sur les raisons de ce maintien inchangé de guidance.
De son côté, Jefferies estime que "fort de ce solide premier trimestre, le groupe est en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels, avec un potentiel de révision à la hausse sur les marges et le flux de trésorerie disponible".
Pour l'exercice en cours, la société allemande anticipe la poursuite des tendances favorables actuelles dans le secteur de l'énergie. La demande d'électricité, ainsi que le besoin de modernisation et d'extension des infrastructures électriques, devraient continuer de croître. "Cette évolution sera probablement portée par la hausse de la demande d'énergie primaire, l'accélération de l'électrification, la digitalisation continue de l'industrie, la part croissante des énergies renouvelables et, tout particulièrement, la forte croissance des centres de données", indique l'entreprise.
Ces facteurs devraient entraîner une augmentation des investissements dans les infrastructures de réseau, les capacités de production et les technologies à haute efficacité énergétique, afin de garantir un approvisionnement en énergie fiable et durable. L'ensemble des domaines d'activité de Siemens Energy devrait en bénéficier. De plus, Siemens Gamesa devrait atteindre le seuil de rentabilité ( break-even ) au cours de l'exercice 2026.
