Siemens Energy: dopé par une note positive de Berenberg DE0

(CercleFinance.com) - Le titre Siemens Energy signe l'une des plus fortes hausses du DAX vendredi à la Bourse de Francfort, porté par un relèvement de l'objectif de cours de Berenberg.



A 16h40, l'action gagne un peu plus de 1,7%, soit la troisième performance de l'indice vedette derrière les énergéticiens E.ON et RWE.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Berenberg indiquent avoir fixé à 30 euros leur nouvel objectif de cours sur la valeur, contre 25 euros auparavant, tout en maintenant leur recommandation d'achat.



La banque allemande dit ne pas pouvoir s'empêcher de remarquer les similitudes existant entre Siemens Energy et GE Vernova, la division énergétique de GE récemment entrée en Bourse, aussi bien en termes de taille, de métiers que de rentabilité.



Pourtant, fait remarquer Berenberg, Vernova se traite aujourd'hui en Bourse sur la base d'une valorisation 2,5 fois supérieure à celle de Siemens Energy, une évaluation fondamentalement erronée de son point de vue.



L'établissement financier estime que le marché attribue ainsi une valeur négative de l'ordre de 11 milliards d'euros à la filiale éolienne Siemens Gamesa, là où il lui attribue au contraire une valeur potentiellement positive à hauteur de six milliards d'euros.





