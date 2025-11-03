Siemens Energy atteint un niveau record, tandis que Morgan Stanley revoit ses perspectives à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions de Siemens Energy ENR1n.DE sont en hausse d'environ 3% et atteignent leur plus haut niveau historique après que Morgan Stanley ait relevé son objectif de prix en raison de l'amélioration des perspectives à moyen terme

** Le courtier s'attend à une marge Ebitda plus élevée pour les activités de gaz et de réseau en 2026 et 2027 et à un Ebitda 2028 20-44% supérieur au consensus actuel grâce à une tendance positive des prix et par comparaison avec son homologue GE Vernova GEV.N .

** Le courtier indique que le consensus actuel sous-estime la contribution des prix aux revenus des nouveaux équipements de gaz et aux marges du carnet de commandes du réseau

** Les réservations de créneaux pour le gaz "seront au centre de l'attention", car l'entreprise a déclaré 58 GW, y compris le carnet de commandes, en juin, ce qui indique une demande soutenue pour les turbines à gaz

** Il constate également que les actions de la société se négocient à 9,7 fois l'EV/EBITDA prévu pour 2028, avec une décote de 20 % par rapport au secteur européen des biens de capitalisation et en dessous des pairs

** En incluant la hausse de lundi, l'action a gagné 119,43 % depuis le début de l'année.