Siemens Energy:accord avec Eaton pour les centres de données

(CercleFinance.com) - Siemens Energy et Eaton ont signé un accord pour fournir l'énergie et la technologie nécessaires à l'accélération de la fourniture de nouvelles capacités de centres de données



Les deux groupes souhaitent proposer des approvisionnements énergétiques pour faciliter la construction et le déploiement rapides de centres de données.



'Cette collaboration permettra la construction simultanée de centres de données et la production d'énergie sur site associée avec connexion au réseau et l'intégration d'énergies renouvelables pour répondre aux exigences réglementaires régionales' indique le groupe.



'Surtout, notre approche offre aux propriétaires et aux développeurs de centres de données la possibilité de renforcer leur capacité et de la mettre en ligne rapidement dans n'importe quel endroit où ils disposent de terrains disponibles à proximité du gaz, de l'eau et de la fibre' a déclaré Cyrille Brisson, responsable mondial du segment centres de données chez Eaton.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY 87,880 EUR XETRA +0,83%