Siemens Energy accélère son programme de rachat d'actions après une forte hausse de son flux de trésorerie au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Siemens Energy va accélérer son programme de rachat d'actions en cours après avoir enregistré une hausse de 42% de son flux de trésorerie disponible avant impôts, a annoncé mardi la société, qui bénéficie de la demande en centres de données destinés à alimenter les technologies d'intelligence artificielle.

La société, qui a publié le mois dernier des résultats préliminaires d' ainsi que des prévisions revues à la hausse pour l'exercice en cours, a déclaré qu'elle rachèterait jusqu'à 3 milliards d'euros d'actions en 2026, contre les 2 milliards prévus jusqu'à présent pour l'exercice en cours.

Le montant total du rachat de 6 milliards d'euros, annoncé en novembre, reste inchangé.